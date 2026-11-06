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Трамп заявил, что готовящееся соглашение по Украине охватит всю Европу

Редакция 1news08:47 - Сегодня
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Трамп заявил, что готовящееся соглашение по Украине охватит всю Европу

Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и, возможно, всю Европу.

"Будет заключено соглашение, это будет большое соглашение, и оно затронет не только Украину (...), и я бы даже сказал, что оно может охватить всю Европу", - заявил Трамп журналистам.

Он отметил, что это будет "прекрасное соглашение, и все будут в восторге".

Говоря о перспективах окончания конфликта на Украине, Трамп заявил: "Я думаю, мы завершим его довольно скоро".

Источник: Interfax.ru

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