Первое заседание Совета прессы Азербайджана в новом составе: Избраны заместители председателя

Состоялось первое заседание Правления Совета прессы Азербайджана (СП) в новом составе.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в СП, председатель Вугар Зифароглу проинформировал собравшихся о вопросах повестки.

На обсуждение был вынесен вопрос об избрании заместителей председателя Правления Совета прессы. После обсуждений из числа членов Правления на эту должность были избраны Мушфиг Алескерли и Эльмира Мусазаде.

Согласно Уставу структуры, заместители председателя на основе ротации сроком на 2 года возглавляют Комиссию по жалобам. Руководство на первый срок возложено на заместителя председателя М. Алескерли.

На заседании были определены также председатели других комиссий СП и принято решение о том, чтобы они до следующего заседания Совета представили в Секретариат Совета предложения относительно программ деятельности и составов структур, которыми они руководят.

На встрече также отмечалось, что для повышения интенсивности работы комиссий, привлечение к их работе, наряду с членами Правления, экспертов и специалистов соответствующей сферы принесет пользу общему делу.

На заседании Правления на основе представления председателя Совета В. Зифароглу был утвержден также исполнительный секретарь СП. Им стал Аваз Рустамов.

Член Правления Амина Юсифгызы была избрана председателем Меджлиса старейших журналистов Совета.