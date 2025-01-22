В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в у берегов Турции.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 135 км к северо-западу от города Маниса, где проживают порядка 243 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Управление по чрезвычайным ситуациям AFAD также сообщило, что подземные толчки были зарегистрированы в 23:38 едалеко от провинции Чанаккале, очаг залегал на глубине 8,65 км в Эгейском море в 7 км от побережья Турции.

Землетрясение ощущалось и в соседних провинциях.

Управление сообщило, что "на данный момент негативных последствий не зарегистрировано", сотрудники AFAD и местные власти продолжают инспекции на месте.