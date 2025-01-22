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Ограбили особняк шурина Никола Пашиняна

First News Media11:05 - Сегодня
Ограбили особняк шурина Никола Пашиняна

Неизвестные ограбили особняк шурина премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутата от партии «Гражданский договор» Грачья Акопяна, пишет газета «Грапарак».

По данным издания, ограбление произошло в начале года, однако Акопян пытался скрыть данный факт, объясняя это нежеланием провоцировать разного рода спекуляции.

Инцидент, тем не менее, активно обсуждается во внутрипартийных кругах. Некоторые, как утверждает издание, язвительно замечают, что ограбления, возможно, удалось бы избежать, если бы депутат уделял больше времени семейным делам, вместо того чтобы пропадать в путешествиях.

МВД в ответ на журналистский запрос подтвердило, что 14 января поступило сообщение об ограблении дома в селе Дзорахбюр, материалы направлены в Следственный комитет.

Газета уточняет, что особняк был приобретен Акопяном после смены власти в Армении.

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