Этой ночью время работы метро будет продлено на 1 час

В связи с матчем футбольного клуба «Карабах» в основной стадии Лиги Европы УЕФА время работы Бакинского метрополитена будет продлено.

Согласно запросу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в соответствии с планом массовых мероприятий, организуемых в столице, все станции Бакинского метрополитена будут открыты для пассажиров до 01:00 ночи с 23 на 24 января, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена.

На станции метро «Гянджлик», расположенной рядом с Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова, будет проведен ряд мероприятий. В преддверии начала матча на станции будет введен усиленный режим работы, будут выделены дополнительные рабочие силы.

В случае необходимости резервные поезда будут готовы к выпуску.

Учитывая интерес зрителей к матчу, после его завершения для обеспечения безопасной и комфортной транспортировки пассажиров будут приняты меры по регулировке потока на станции, а движение поездов будет осуществляться по специальному графику.

На станциях метро «Нариманов» и «28 Мая» будет обеспечен контроль за механизмами безопасности.