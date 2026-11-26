Лидеры стран Евросоюза 26 ноября начали в Брюсселе специальный двухдневный саммит. Среди ключевых тем встречи — формирование нового семилетнего бюджета ЕС и выделение Украине дополнительного кредита в размере 45 млрд евро на следующий год.

Как сообщает Deutsche Welle, обсуждение проходит на фоне разногласий между странами объединения по поводу объёма бюджета и механизмов финансирования помощи Киеву.

Согласно предложению, общий объём многолетнего бюджета должен составить 1,582 трлн евро. Это на 10,2% меньше первоначального варианта, представленного Еврокомиссией. Однако и эта сумма устраивает не всех. Нидерланды добиваются дальнейшего сокращения расходов, Эстония выступает за сохранение средств на укрепление восточной границы ЕС, а Франция настаивает на продолжении поддержки сельского хозяйства и поиске дополнительных источников доходов.

Споры вызывает и вопрос участия всех 27 государств ЕС в финансировании Украины. Германия выступает за единый подход и против повторения ситуации с действующим кредитом на 90 млрд евро, для которого были сделаны исключения для Венгрии, Словакии и Чехии. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен также заявил, что ни одна страна Евросоюза не должна уклоняться от дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева. В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что вопрос помощи Украине следует обсуждать отдельно от нового бюджета ЕС.

Связь между кредитом и бюджетными переговорами обусловлена тем, что обслуживание займа начнётся в 2028 году. Кроме того, в рамках нового финансового плана рассматривается создание для Украины специального резерва объёмом около 100 млрд евро. Его размер и условия предоставления средств пока остаются предметом обсуждения.

Ожидается, что нынешний саммит не завершится окончательным соглашением по бюджету. Президент Европейского совета Антониу Кошта рассчитывает, что договорённость удастся достичь до конца года.