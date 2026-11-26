Сегодня члены правления Совета прессы Азербайджана (СП) провели обсуждение на тему тенденций дезинформации и манипуляций в информационном пространстве.

Как сообщили в совете, председатель СП Вугар Зифяроглу сказал, что в последние дни в информационной среде наблюдаются случаи предвзятого подхода.

«К сожалению, в большинстве таких ситуаций наши медиаорганы теряют чуткость, превращаются в инструмент. Хотя журналистика должна сохранять свои критерии профессионализма, оставаться верной этическим принципам», - отметил он.

В. Зифяроглу подчеркнул, что освещение событий, происходящих в жизни общества, не должно давать повода для пренебрежительного отношения к профессиональной этике: «Поскольку халатность и равнодушие, а также нечуткий подход подрывают доверие к слову журналиста. А еще хуже то, что подрыв веры в правдивость и честность журналистики приводит к формированию атмосферы недоверия в обществе в целом».

Председатель СП коснулся также важности предотвращения подобных случаев и того, что в этом процессе большая ответственность ложится и на совет.

По мнению же члена правления СП, депутата Милли Меджлиса Вугара Рагимзаде, сохранение общественного авторитета журналистики чрезвычайно важно. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается годами, однако негативная ситуация в данном направлении до сих пор не устранена.

Говоря о динамике тенденций дезинформации в мировом масштабе, формах и методах подхода к ним, заместитель председателя СП, руководитель Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли отметил, что в разное время затрагивалась необходимость усиления влияния медиа в социальных сетях для минимизации рисков.

Член правления СП, первый заместитель главного редактора газеты «Халг газети» Гумбат Мусаев выразил уверенность в устранении со временем многих негативных тенденций в медиапространстве. Вместе с тем, он довел до внимания значимость задействования, наряду с естественным путем, также и правового регулирования.

Другой член правления СП, главный редактор сайта Bizim.media Анар Таирли рассказал о важности деятельности институтов по связям с общественностью государственных структур в рамках требований сегодняшнего дня. По его словам, если в данной сфере будет достигнут серьезный прогресс, то случаи распространения дезинформации, в том числе их воздействие на общество, минимизируются.

Еще один член правления СП, главный редактор сайта Editor.az Фарид Шахбазлы отметил, что в борьбе с тенденциями дезинформации должна соблюдаться принципиальность в жестких формах и методах, должен быть выбран такой путь и проведены точные обоснования, чтобы проводимая работа не воспринималась как ограничение свободы слова и самовыражения.

Члены правления СП - главный редактор сайта Bakivaxti.az Галиб Ибрагимоглу, главный редактор сайта Azxeber.com Гаджибей Гейдарли и заместитель главного редактора газеты «525-й газеты» Сейфеддин Гусейнли подчеркнули, что борьба с дезинформацией и распространением ложных сведений должна быть систематизирована и конкретизирована.

В заключение члены правления по итогам обсуждений пришли к выводу о необходимости подготовки обращения Совета прессы по данной теме. В связи с этим было принято соответствующее заявление совета.