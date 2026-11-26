Футбольный клуб «Сабах» выразил соболезнования родным и близким российского болельщика Антона Петрищева, скончавшегося во время матча с «Барселоной» в Баку.

«От имени ФК „Сабах“ выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного и разделяем их скорбь», - говорится в заявлении клуба.

Как ранее сообщалось, 39-летний Антон Петрищев специально прилетел в Азербайджан, чтобы посетить матч Лиги чемпионов. Во время игры ему стало плохо, он потерял сознание на трибуне.

Очевидцы вызвали медиков, однако спасти мужчину не удалось. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала факт доврачебной смерти.

Петрищев родом из Игарки Красноярского края, в последние годы жил в Москве. Был гендиректором проектно-строительной компании, а также занимался сдачей недвижимости в аренду. У него остались жена и двое детей.

За два дня до смерти, 23 ноября, мужчина отметил 39-летие.