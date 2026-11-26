В детском саду №4 города Исмайыллы выявлены серьёзные нарушения, связанные с питанием детей, их безопасностью и условиями пребывания.

Как сообщает Patrul.az, на проблемы обратила внимание родительница, чей ребёнок посещает это дошкольное учреждение.

По её словам, детей кормят не в соответствии с установленными государственными нормами. На видеозаписи, сделанной в столовой детского сада, видно, что во время обеда малышам подали только хлеб с маслом. При этом некоторые из более чем десяти детей едят даже сухой хлеб.

Ещё один вызывающий обеспокоенность момент на кадрах — нож, оставленный без присмотра на столе, за которым сидят дети. Таким образом, опасный предмет находится в свободном доступе для малышей.

Помимо проблем с питанием, в детском саду есть недостатки и в системе отопления. По словам родительницы, в спальне учреждения холодно. Кроме того, пол в столовой не покрыт ковром или другим покрытием, из-за чего дети могут мёрзнуть и заболевать.

Родительница просит компетентные органы провести проверку в детском саду и устранить выявленные нарушения.