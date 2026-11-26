В Азербайджане заработало мобильное приложение «agac.az», с помощью которого жители страны смогут получать информацию о деревьях и сообщать о необходимости ухода за ними. Проект реализован по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Приложение создано в рамках проекта по инвентаризации зелёных насаждений, который с 2022 года совместно осуществляют IDEA и Министерство экологии и природных ресурсов.

В рамках проекта по всей стране уже промаркировано более 212 тысяч деревьев. Каждое из них получило индивидуальную табличку с QR-кодом, с помощью которого можно узнать его местоположение, вид, размеры и текущее состояние.

В приложении также доступна интерактивная карта с расположением деревьев. Если пользователь заметит, что дерево засохло, повреждено или нуждается в уходе, он сможет сообщить об этом в министерство, прикрепив фотографию.

Новая система позволит оперативнее выявлять деревья, требующие внимания, повысить прозрачность работ по сохранению зелёных насаждений и расширить возможности общественного контроля.

Кроме того, собранная информация может в дальнейшем использоваться для внедрения технологий искусственного интеллекта. Это позволит анализировать изменения состояния деревьев, своевременно выявлять возможные риски и планировать необходимые меры по уходу.

На данный момент приложение «agac.az» доступно для пользователей iPhone в App Store.