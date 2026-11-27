Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, в ходе которого стороны обсудили инцидент во время матча «Бешикташ» — «Хапоэль» в Батуми.

Как сообщает TRT Haber, министры обменялись мнениями по поводу столкновений между турецкими болельщиками и грузинской полицией.

Отмечается, что сотрудники посольства и генерального консульства Турции в Грузии находятся на стадионе. Дипломатические представительства предпринимают необходимые меры для урегулирования ситуации.

Напомним, ранее грузинская полиция применила слезоточивый газ в отношении болельщиков «Бешикташа».