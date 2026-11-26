Европейская комиссия и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана провели в Баку третий Транспортный диалог высокого уровня.

Как говорится в заявлении представительства ЕС в Азербайджане, сопредседателями встречи стали министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и глава Генерального директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности (DG MOVE) Магда Копчиньская.

Переговоры прошли на фоне расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Особое внимание участники уделили развитию региональной транспортной связанности и авиационного сообщения, учитывая стратегическое положение Азербайджана на маршруте Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой через Южный Кавказ.

Стороны рассмотрели ход реализации инфраструктурных проектов, в том числе развитие Бакинского порта и Нахчыванской железной дороги. Также обсуждалась возможность расширения трансъевропейской транспортной сети TEN-T на Азербайджан с учетом новых региональных инициатив.

В авиационной сфере участники обсудили ход переговоров по соглашению о едином авиационном пространстве между ЕС и Азербайджаном и дальнейшие шаги для его заключения. В повестку также вошли вопросы цифровизации, использования экологичного авиационного топлива и совместимости железнодорожных систем.

По итогам диалога стороны подтвердили намерение углублять транспортное сотрудничество, повышать эффективность и экологичность Среднего коридора. Договорено активизировать обмен мнениями и продолжить техническую работу по расширению карт TEN-T на Азербайджан, а также ускорить подготовку соглашения о едином авиационном пространстве.

Следующий транспортный диалог пройдет в Брюсселе в 2027 году. Он позволит оценить достигнутый прогресс.