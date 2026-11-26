Архиепископство Кёльна должно выплатить 550 тысяч евро женщине, которая в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны священника.

Это крупнейшая компенсация, присуждённая немецким судом пострадавшей от насилия со стороны представителя Католической церкви. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Иск подала 60-летняя жительница Германии. В 1970-х и 1980-х годах она была приёмной дочерью священника, который неоднократно совершал в отношении неё насильственные действия. В 2022 году он был приговорён к 12 годам лишения свободы.

Изначально женщина требовала от архиепископства 830 тысяч евро, однако региональный суд отклонил её иск. Позднее Высший региональный суд Кёльна постановил выплатить ей 550 тысяч евро. При этом из этой суммы вычтут 360 тысяч евро, которые пострадавшая ранее получила от Независимой комиссии Католической церкви по выплатам жертвам насилия.

До этого крупнейшая компенсация по аналогичному делу в Германии составляла 300 тысяч евро. Её в 2023 году присудили бывшему алтарнику.