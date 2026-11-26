В Соединенных Штатах отменено более 350 авиарейсов и задержано свыше 400 из-за надвигающейся непогоды, сообщил телеканал NBC.

Надвигающийся сильный шторм стал причиной отмены сотен рейсов в США в один из самых загруженных дней для путешествий в году, передает NBC.

Накануне было задержано более шести тысяч вылетов.

Ожидается, что шторм, формирующийся вдоль Восточного побережья, принесет сильные дожди, порывистый ветер и масштабные наводнения в прибрежных районах юго-востока и востока страны.