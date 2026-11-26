В Ханкенди 18-летний житель Агдамского района привлечён к уголовной ответственности за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девочки.

Как сообщает Qafqazinfo, речь идёт о Мамеде Мамедове (имена и фамилии изменены), 2008 года рождения.

Следствием установлено, что 31 декабря 2025 года житель Агдамского района Мустафа Мустафаев вместе со своим другом Мамедом приехал из Агдама в Ханкенди. На центральной площади города они встретились с девушкой, знакомой Мустафы. Вместе с ней была 13-летняя Судаба (имя изменено), с которой познакомился Мамед. Позже компания отправилась в один из домов в Ханкенди, где Мамед совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия сексуального характера.

Через несколько дней после произошедшего девочка ушла из дома и самостоятельно уехала в Баку. Сотрудники полиции разыскали её и передали семье. В ходе дальнейшего разбирательства выяснились обстоятельства произошедшего в ту ночь.

В отношении жителя Агдамского района возбудили уголовное дело по статье 152.2 Уголовного кодекса Азербайджана (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста). Материалы дела рассмотрел Ханкендинский городской суд.

Приговором суда 18-летний Мамед осуждён на три года лишения свободы. Во время судебного разбирательства он находился под домашним арестом, однако после оглашения приговора был взят под стражу прямо в зале суда.