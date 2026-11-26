Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о влиянии TikTok на людей, особенно на молодёжь.

По его словам, многие используют смартфоны преимущественно для звонков, переписки и просмотра фильмов, однако короткие видео в TikTok, как считает глава государства, негативно влияют на мозг человека.

При этом Токаев отметил, что смартфоны могут стать инструментом для заработка даже для жителей отдалённых сёл, если у них есть доступ к интернету. Для этого, по его мнению, людей необходимо обучать правильному использованию цифровых технологий.