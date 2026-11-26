Президент США Дональд Трамп заявил, что данные об экономическом росте страны, опубликованные перед промежуточными выборами, были намеренно занижены. Он потребовал провести расследование обстоятельств пересмотра статистики.

Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Трамп обратил внимание на то, что оценка роста ВВП США в третьем квартале была пересмотрена с 3,4% до 4,3%. По его мнению, обновлённые показатели свидетельствуют о более высоких темпах развития американской экономики, чем сообщалось ранее.

«Теперь показатель роста ВВП в третьем квартале скорректирован с 3,4% до 4,3%, что является существенной разницей! Почему правильные данные не были опубликованы до выборов? Я требую немедленного расследования этой ситуации. Это не незначительная ошибка, а масштабное и преднамеренное искажение данных», — написал он.

При этом, согласно данным Бюро экономического анализа США, показатель действительно был пересмотрен в рамках публикации второй оценки ВВП за третий квартал. Ведомство объяснило повышение пересмотром данных об инвестициях и потребительских расходах.

Напомним, промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября.