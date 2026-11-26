Трамп обвинил американское ведомство в искажении данных об экономическом росте США
Президент США Дональд Трамп заявил, что данные об экономическом росте страны, опубликованные перед промежуточными выборами, были намеренно занижены. Он потребовал провести расследование обстоятельств пересмотра статистики.
Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Трамп обратил внимание на то, что оценка роста ВВП США в третьем квартале была пересмотрена с 3,4% до 4,3%. По его мнению, обновлённые показатели свидетельствуют о более высоких темпах развития американской экономики, чем сообщалось ранее.
«Теперь показатель роста ВВП в третьем квартале скорректирован с 3,4% до 4,3%, что является существенной разницей! Почему правильные данные не были опубликованы до выборов? Я требую немедленного расследования этой ситуации. Это не незначительная ошибка, а масштабное и преднамеренное искажение данных», — написал он.
При этом, согласно данным Бюро экономического анализа США, показатель действительно был пересмотрен в рамках публикации второй оценки ВВП за третий квартал. Ведомство объяснило повышение пересмотром данных об инвестициях и потребительских расходах.
Напомним, промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября.