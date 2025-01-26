Лукашенко осудил Маска за жест на инаугурации Трампа

По словам Лукашенко, этот жест ассоциируется с нацистским приветствием, "чем бы они это ни обосновывали". "Совсем обнаглели американцы уже и этот Маск", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что Советский Союз с американцами воевал против нацизма во время Второй мировой войны. "Это уже очумели и одурели", - отметил он.

Ранее некоторые СМИ обратили внимание на жест Маска после инаугурации Дональда Трампа. Во время выступления предприниматель махал руками, а затем прикоснулся к своему сердцу и поднял правую руку.

Источник: RT