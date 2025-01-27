Какие риски скрывают дешевые стекла для автомобилей? - ВИДЕО

Приобретение неоригинальных автомобильных стекол может показаться экономически выгодным решением, однако оно таит в себе ряд скрытых рисков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, эксперты предупреждают о возможных опасностях.

Некачественные стекла легко повреждаются, трескаются и ломаются. Они могут также содержать дефекты, искажающие видимость, такие как неровности и изъяны, которые особенно заметны в ночное время или при плохих погодных условиях. В таких ситуациях фары встречных автомобилей могут создавать эффект, ограничивающий видимость.

Турал Рахманлы, специалист по ремонту автомобилей, объясняет, что низкое качество стекол часто требует их замены, что приводит к дополнительным расходам на ремонт или покупку новых стекол.

Что касается цен, наш собеседник уточняет, что стоимость автомобильных стекол варьируется от 150 до 650 манатов, в зависимости от модели автомобиля и типа стекла.

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