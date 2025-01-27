В Баку ждут очереди на снос более 11 тыс. аварийных зданий - ВИДЕО

Большое количество зданий, построенных еще в советское время, находится в аварийном состоянии и требует демонтажа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, значительная часть этих жилых объектов уже долгое время ждет своей очереди на снос, что вызывает у жителей этих домов чувство неопределенности.

Эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов отмечает, что жильцы некоторых зданий на протяжении 20-30 лет не могут ничего запланировать относительно своей недвижимости из-за отсутствия точной информации о судьбе их домов.

По неофициальным данным, срок эксплуатации истек у более чем 11 000 двух- и пятиэтажных зданий в Баку. Эти дома планируется снести, но конкретные сроки не называются.

Возникает справедливый вопрос: по какой причине затягивается снос аварийных зданий?

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