Президент Ильхам Алиев проголосовал на муниципальных выборах - ФОТО

Президент Ильхам Алиев проголосовал на муниципальных выборах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев воспользовался своим избирательным правом на участке №1 в средней школе №6 Сабаильского избирательного округа №7.

Отметим, что на избирательном участке №1 Сабаильского избирательного округа №7 зарегистрировано 576 избирателей. По этому избирательному округу кандидатуру выдвинул 31 человек.