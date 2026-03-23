Си Цзиньпин направил послание Ильхаму Алиеву
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В послании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Имею честь выразить Вам сердечную благодарность за поздравительное письмо по случаю Праздника весны.
От имени Правительства и народа Китая передаю искренние поздравления Вам, Правительству и всему народу Азербайджана по случаю традиционного праздника Новруз.
Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами. В течение последних лет укрепляется политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество во всех областях. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего повышения китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства на новый уровень на благо народов двух стран.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия".