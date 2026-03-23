Ильхам Алиев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа с национальным праздником.

В послании главы государства говорится:

«Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 23 марта – Дня Пакистана.

Сегодня азербайджано-пакистанские отношения, исходящие из воли наших братских народов, связанных друг с другом глубокими историческими корнями и общими религиозно-духовными ценностями, находятся на высоком уровне. Регулярные взаимные визиты на высшем уровне, наши тесные контакты, активный диалог между нами придают важный импульс укреплению межгосударственных отношений во всех сферах, реализации новых возможностей партнерства как на двусторонней, так и на многосторонней основах. В этом контексте хотел бы особо отметить Ваши визиты в нашу страну в прошлом году.

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют многостороннюю повестку сотрудничества.

Взаимовыгодное взаимодействие наших стран в политической, экономической, торговой, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, оборонной, инвестиционной, гуманитарной и других областях с каждым днем наполняется новым содержанием. Открытие некоторое время назад первого центра ASAN xidmət в Исламабаде является новым практическим результатом нашего широкомасштабного межгосударственного сотрудничества. Успехи, достигнутые нами за короткий период времени на основе двустороннего сотрудничества, служат благополучию и процветанию наших народов, сотрудничеству в нашем регионе.

Успешно продолжается основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество Азербайджана и Пакистана и в многосторонней плоскости. Наши общие взгляды на региональные и глобальные вопросы, взаимная поддержка в рамках международных организаций являются наглядными примерами азербайджано-пакистанского братства и солидарности.

Очень высоко ценю решимость и настойчивость, которые Вы постоянно демонстрируете во имя дальнейшего укрепления и углубления наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства.

Уверен, что сформировавшееся между нашими братскими странами азербайджано-пакистаное стратегическое партнерство, в полной мере отвечающее общим интересам наших народов, будет и впредь продолжать укрепляться и углубляться благодаря нашим совместным решительным усилиям.

В этот праздничный день еще раз от всей души поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и новых достижений в Вашей ответственной и почетной деятельности во имя благополучия и процветания братского пакистанского народа».