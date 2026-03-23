 Ильхам Алиев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Ильхам Алиев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа с национальным праздником.

В послании главы государства говорится:

«Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 23 марта – Дня Пакистана.

Сегодня азербайджано-пакистанские отношения, исходящие из воли наших братских народов, связанных друг с другом глубокими историческими корнями и общими религиозно-духовными ценностями, находятся на высоком уровне. Регулярные взаимные визиты на высшем уровне, наши тесные контакты, активный диалог между нами придают важный импульс укреплению межгосударственных отношений во всех сферах, реализации новых возможностей партнерства как на двусторонней, так и на многосторонней основах. В этом контексте хотел бы особо отметить Ваши визиты в нашу страну в прошлом году.

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют многостороннюю повестку сотрудничества.

Взаимовыгодное взаимодействие наших стран в политической, экономической, торговой, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, оборонной, инвестиционной, гуманитарной и других областях с каждым днем наполняется новым содержанием. Открытие некоторое время назад первого центра ASAN xidmət в Исламабаде является новым практическим результатом нашего широкомасштабного межгосударственного сотрудничества. Успехи, достигнутые нами за короткий период времени на основе двустороннего сотрудничества, служат благополучию и процветанию наших народов, сотрудничеству в нашем регионе.

Успешно продолжается основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество Азербайджана и Пакистана и в многосторонней плоскости. Наши общие взгляды на региональные и глобальные вопросы, взаимная поддержка в рамках международных организаций являются наглядными примерами азербайджано-пакистанского братства и солидарности.

Очень высоко ценю решимость и настойчивость, которые Вы постоянно демонстрируете во имя дальнейшего укрепления и углубления наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства.

Уверен, что сформировавшееся между нашими братскими странами азербайджано-пакистаное стратегическое партнерство, в полной мере отвечающее общим интересам наших народов, будет и впредь продолжать укрепляться и углубляться благодаря нашим совместным решительным усилиям.

В этот праздничный день еще раз от всей души поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и новых достижений в Вашей ответственной и почетной деятельности во имя благополучия и процветания братского пакистанского народа».

Поделиться:
554

Актуально

Xроника

Си Цзиньпин направил послание Ильхаму Алиеву

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +17°C

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского ...

Xроника

Си Цзиньпин направил послание Ильхаму Алиеву

Ильхам Алиев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского европейского лицея - ФОТО

Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса «Ширван Агро» в Шамахы - ФОТО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Ильхам Алиев и Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга с праздником Рамазан

Ильхам Алиев зажег новрузовский костер в ходжавендском селе Ханоба - ФОТО

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры с поездки в село Ханоба

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Последние новости

В Ростове загорелись топливные склады

Сегодня, 14:25

Мирзоян: Турция и Армения продолжают работать над перезапуском железной дороги Гюмри-Карс

Сегодня, 14:22

Погода на вторник: В Баку ожидается до +17°C

Сегодня, 14:12

Иран опроверг заявления о наличии у него межконтинентальных баллистических ракет

Сегодня, 13:48

Си Цзиньпин направил послание Ильхаму Алиеву

Сегодня, 13:23

В Нахчыване расследуют смерть супружеской пары в частном доме

Сегодня, 13:15

Москва надеется, что США хватит благоразумия не атаковать АЭС «Бушер» в Иране - МИД

Сегодня, 13:10

Ильхам Алиев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана

Сегодня, 13:05

Иран запустил баллистические ракеты по Израилю - IDF

Сегодня, 13:02

МЧС сделало заявление о пожаре в доме Орхана Асланова - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:53

Президент Ильхам Алиев: Шамахы стал одним из туристических центров нашей страны

Сегодня, 12:40

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на международном турнире - ФОТО

Сегодня, 12:38

Армения обратилась за третьим пакетом содействия из Европейского фонда мира

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского европейского лицея - ФОТО

Сегодня, 12:27

Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса «Ширван Агро» в Шамахы - ФОТО

Сегодня, 12:23

Иран пригрозил заминировать Персидский залив в случае наземной операции США

Сегодня, 12:20

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:12

Скончался студент Гянджинского государственного университета

Сегодня, 12:00

При ударе по северо-западу Ирана погибли не менее шести человек

Сегодня, 11:50

В Агдаше задержан мужчина по подозрению в убийстве собственной матери

Сегодня, 11:47
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40