Председатель парламента ТРСК принял депутатов Милли Меджлиса Азербайджана

Председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зия Озтюрклер принял 30 января в Лефкоше группу депутатов Милли Меджлиса, представителей НПО и журналистов Азербайджана, прибывших в ТРСК для участия во II Международном симпозиуме исследований Кипра имени Рауфа Денкташа и Фазыла Кучюка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в симпозиуме, который стартует 31 января, примут участие 52 приглашенных гостя из 12 стран мира, в том числе Азербайджана и Казахстана.

Принявший участие во встрече организатор мероприятия - председатель Ассоциации солидарности тюркского единства (Türk-Bir) профессор Гювен Арыклы сообщил, что цель предстоящего симпозиума - повышение информированности мировой общественности о реалиях ТРСК.

Спикер парламента ТРСК со своей стороны подчеркнул готовность к поддержке столь значимых инициатив.

Депутат Милли Меджлиса Анар Искендеров заверил, что Азербайджанское государство поддерживает турок-киприотов, а парламентарий Жаля Алиева отметила, что свобода, независимость и мирное развитие Северного Кипра важны для всего тюркского мира.