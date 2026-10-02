В регионах Азербайджана идут дожди с грозами, в Баку усилился ветер

Обнародована фактическая погода на 16:00 2 октября.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода.

В Сарыбаше (Гах), Шеки, Агстафе, Хызы, Хачмазе, Шабране, Губе и Гусаре гремят грозы, периодически идет дождь.

В настоящее время в некоторых местах дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 21 м/с, в Джульфе - 16 м/с.