 МВД Грузии предупредило об уголовной ответственности за блокировку автодорог | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

МВД Грузии предупредило об уголовной ответственности за блокировку автодорог

First News Media21:10 - Сегодня
МВД Грузии предупредило об уголовной ответственности за блокировку автодорог

МВД Грузии предупредило активистов, возможно, намеренных заблокировать в воскресенье значимые магистрали Тбилиси, что перекрытие стратегически важных объектов является уголовно наказуемым преступлением.

По данным грузинских СМИ, гражданские активисты планируют 2 февраля провести акцию протеста у северного въезда в Тбилиси и перекрыть его. Через северный въезд в Тбилиси проходят центральные магистрали, ведущие в Западную Грузию и Россию. "Согласно статье 222 Уголовного кодекса [Грузии], блокировка стратегических или особо важных объектов - наказуемое действие, которое подразумевает заключение сроком до двух лет, а указанное действие, совершенное группой лиц, влечет за собой лишение свободы на срок от двух до четырех лет", - говорится в заявлении МВД республики.

Министерство призывает организаторов и участников планируемой акции воздержаться от противоправных действий и выражать свой протест в рамках закона. В противном случае полиция прибегнет ко всем соответствующим законным мерам.

В субботу МВД Грузии в рамках расследования дела об организации группового насилия и групповых действий провело обыски по разным адресам в Тбилиси, в том числе у гражданских активистов Кристины Ботковели, Ильи Глонти и Исако Девидзе. Позже Девидзе задержали.

Поделиться:
167

Актуально

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

Спорт

Азербайджанский дзюдоист стал победителем турнира Большого шлема, одолев в ...

Политика

Хикмет Гаджиев посетил новое административное здание посольства Азербайджана в ...

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное ...

В мире

СМИ: в Стамбуле за нарушения закроют свыше 250 отелей

Трамп пригласил президента Египта посетить Вашингтон

МВД Грузии предупредило об уголовной ответственности за блокировку автодорог

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп: Территория США вскоре может значительно увеличиться

В Турции при строительстве 12-этажного отеля произошел пожар - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджанский дзюдоист стал победителем турнира Большого шлема, одолев в финале француза

Сегодня, 22:25

СМИ: в Стамбуле за нарушения закроют свыше 250 отелей

Сегодня, 22:00

Трамп пригласил президента Египта посетить Вашингтон

Сегодня, 21:30

Хикмет Гаджиев посетил новое административное здание посольства Азербайджана в Иране - ФОТО

Сегодня, 21:20

МВД Грузии предупредило об уголовной ответственности за блокировку автодорог

Сегодня, 21:10

Открытие представительства Общины Западного Азербайджана в Карсе может внести вклад в реализацию Концепции возвращения

Сегодня, 21:00

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов

Сегодня, 20:50

Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

Сегодня, 20:40

Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное сотрудничество - ФОТО

Сегодня, 20:20

Специальное предложение Azercell ко «Дню молодежи»!

Сегодня, 20:15

Минобороны Турции поделилось новыми кадрами с совместных с азербайджанскими военными учений - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Хакан Фидан совершит официальный визит в Катар

Сегодня, 19:55

Рассмотрены новые возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями - ФОТО

Сегодня, 19:40

По заказу AMADA в прошлом году за пределами страны были взяты тесты у 22 спортсменов

Сегодня, 19:25

Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Азербайджане 24-летний мужчина женился на 50-летней женщине - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Новые подробности взрыва гранаты в Агдажабеди

Сегодня, 18:45

Состоялась акция по посадке деревьев, посвященная Дню молодежи - ФОТО

Сегодня, 18:30

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 18:10

Временно изменена схема движения этого маршрута

Сегодня, 18:00
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50