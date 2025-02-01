МВД Грузии предупредило об уголовной ответственности за блокировку автодорог

МВД Грузии предупредило активистов, возможно, намеренных заблокировать в воскресенье значимые магистрали Тбилиси, что перекрытие стратегически важных объектов является уголовно наказуемым преступлением.

По данным грузинских СМИ, гражданские активисты планируют 2 февраля провести акцию протеста у северного въезда в Тбилиси и перекрыть его. Через северный въезд в Тбилиси проходят центральные магистрали, ведущие в Западную Грузию и Россию. "Согласно статье 222 Уголовного кодекса [Грузии], блокировка стратегических или особо важных объектов - наказуемое действие, которое подразумевает заключение сроком до двух лет, а указанное действие, совершенное группой лиц, влечет за собой лишение свободы на срок от двух до четырех лет", - говорится в заявлении МВД республики.

Министерство призывает организаторов и участников планируемой акции воздержаться от противоправных действий и выражать свой протест в рамках закона. В противном случае полиция прибегнет ко всем соответствующим законным мерам.

В субботу МВД Грузии в рамках расследования дела об организации группового насилия и групповых действий провело обыски по разным адресам в Тбилиси, в том числе у гражданских активистов Кристины Ботковели, Ильи Глонти и Исако Девидзе. Позже Девидзе задержали.