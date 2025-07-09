Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются сильные ливни и град

10 июля в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки

Как сообщилив Национальной гидрометеорологической службе, 10 июля в основном в горных и предгорных районах страны прогнозируются переменные дожди.

В отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы, а также град.

Также ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа существует риск возникновения селевых потоков.