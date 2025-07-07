Глава МЧС РФ прибыл в Баку

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков прилетел в Баку для участия в заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Ключевой вопрос повестки - выборы генерального секретаря этой организации, которая объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывает гуманитарную помощь по всему миру», - сказали в МЧС.

Планируется, что российский министр проведет в Баку двусторонние встречи с коллегами из других государств.

МОГО ставит своей целью содействие государствам в создании структур, обеспечивающих защиту и помощь населению, а также охрану имущества и окружающей среды перед лицом стихийных и антропогенных бедствий.