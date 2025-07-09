Парвиз Шахбазов: Азербайджан с самого начала активно участвует в формате ОПЕК+

С самого начала деятельности формата ОПЕК+ Азербайджан принимает в этом процессе самое активное участие. Посредством этого сотрудничества мы вносим свой вклад в установление стабильности не только на мировом нефтяном рынке, но и на энергетическом рынке в целом.

Об этом, оценивая деятельность нашей страны в формате ОПЕК+, заявил АЗЕРТАДЖ министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, находящийся с визитом в Вене для участия в 9-м Международном семинаре ОПЕК.

Министр подчеркнул, что ОПЕК+ играет очень важную роль в обеспечении стабильности энергетического рынка и Азербайджан заинтересован в продолжении столь значимого сотрудничества в рамках этой группы.

Парвиз Шахбазов поблагодарил генерального секретаря ОПЕК за усилия по развитию сотрудничества и выразил заинтересованность Азербайджана в продолжении этого партнерства и в будущем.