Глава МИД Израиля назвал «достижимой» сделку по Газе

Глава израильского МИД Гидеон Саар считает "достижимой" сделку по урегулированию в секторе Газа, предусматривающую освобождение заложников и прекращение огня.

Cоответствующее заявление он сделал на встрече в Вене с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

"В ходе встречи Саар затронул тему переговоров по вопросу освобождения заложников, которые проходят в Дохе. Саар заявил, что Израиль серьезно настроен на заключение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня и считает такое соглашение достижимым", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства еврейского государства.