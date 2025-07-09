В конце июля пройдет Габалинский международный музыкальный фестиваль

24 июля по инициативе Фонда Гейдара Алиева, который также выступает организатором, Министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и при поддержке компании Gilan стартует XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фестиваль проводится в рамках празднования 140-летия со дня рождения гениального композитора Узеира Гаджибейли, а торжественное открытие мероприятия начнется с исполнения произведения Узеир бека «Джанги».

Кроме того, в рамках фестиваля специальными концертными программами будут отмечены юбилеи двух выдающихся музыкальных деятелей – 100-летие Рауфа Атакишиева и 90-летие Васифа Адыгёзалова.

До 29 июля Габала превратится в музыкальную площадку, где соберутся известные исполнители, молодые таланты и музыкальные коллективы из разных стран.

Проходящий с 2009 года Габалинский международный музыкальный фестиваль, объединяя деятелей мировой музыки, за 14 лет стал важной площадкой для международного культурного диалога. Это не только праздник классических произведений, но и межкультурный мост, соединяющий народы, преодолевающий границы и запоминающийся незабываемыми моментами, наполненными музыкой. В этом году фестиваль не обошелся без новшеств. Музыкальное мероприятие, которое обычно проводится только в летние месяцы, в феврале порадовало ценителей искусства первой организацией Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка». Предстоящее международное культурное событие обещает запомниться яркими выступлениями.

Вход на концерты в дни фестиваля свободный.