В селах Агдере и Ходжалы ведутся ускоренные строительно-восстановительные работы

В соответствии с планом переселения на этот год ведутся строительно-восстановительные работы в 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель Специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, выступая на специальной сессии IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему «Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы».

По его словам, согласно плану переселения на текущий год, проводятся ремонтно-восстановительные работы в селах Баллыджа, Ханюрду, Тезебина, Дашбулаг, Бадара, Сеидбейли, Ханабад и Шушакенд Ходжалы и в селах Гасанриз, Венгли, Колатаг, Чылдыран, Хейвалы, Демирли, Чапар и Ашагы Оратаг Агдере. По завершении строительных работ будет осуществлен процесс поэтапного переселения бывших вынужденных переселенцев в села обоих районов.

В настоящее время ведется составление плана переселения по этим и другим населенным пунктам на ближайшие годы и иные соответствующие работы.

С. Гахраманов также напомнил, что уже обеспечено возвращение части бывших вынужденных переселенцев в город Ходжалы и село Баллыджа и села Суговушан, Гасанриз, Талыш Агдеринского района.