Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова официально принят в члены ESSMA

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова официально принят в члены Европейской ассоциации стадионов и управления безопасностью (ESSMA).

Об этом сообщается на странице ассоциации в соцсети.

Отмечается, что членство будет полезным с точки зрения присоединения стадиона к международному обмену опытом, повышения уровня безопасности, управления и пр.

В публикации отмечается, что стадион вместимостью 31 200 зрителей, на котором проводит домашние матчи национальная сборная Азербайджана по футболу и клуб "Карабах", является первой ареной в мире, названной в честь футбольного арбитра.