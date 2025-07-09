В Армении арестован депутат от оппозиции

Депутат от фракции «Армения» парламента Армении Артур Саркисян арестован на два месяца.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат.

Суд посчитал, что, находясь на свободе, Саркисян может воспрепятстовать следствию. Он обвиняется в «подготовке терактов с целью свержения конституционного строя».

Отметим, что вчера парламент Армении лишил Артура Саркисяна депутатской неприкосновенности. Бывший мэр Сисиана (Гаракильса) будет подвергнут уголовному преследованию в рамках дела, по которому арестован архиепископ Баграт Галстанян. Архиепископа обвиняют в попытке «насильственного захвата власти и подготовке террористического акта».

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