 В Армении арестован депутат от оппозиции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

В Армении арестован депутат от оппозиции

First News Media20:03 - Сегодня
В Армении арестован депутат от оппозиции

Депутат от фракции «Армения» парламента Армении Артур Саркисян арестован на два месяца.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат.

Суд посчитал, что, находясь на свободе, Саркисян может воспрепятстовать следствию. Он обвиняется в «подготовке терактов с целью свержения конституционного строя».

Отметим, что вчера парламент Армении лишил Артура Саркисяна депутатской неприкосновенности. Бывший мэр Сисиана (Гаракильса) будет подвергнут уголовному преследованию в рамках дела, по которому арестован архиепископ Баграт Галстанян. Архиепископа обвиняют в попытке «насильственного захвата власти и подготовке террористического акта».

Читайте по теме:

Драки в парламенте и аресты депутатов, обыски и война с церковниками: Что происходит в Армении?

Поделиться:
208

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Объединенных ...

В мире

Глава азербайджанской диаспоры в Москве депортируется из России

Общество

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются сильные ливни и град

Общество

В Садараке открыт первый автозаправочный комплекс под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

Армения

В Армении арестован депутат от оппозиции

Министры обороны Армении и Ирана обсудили региональную безопасность

Восемь человек ранены при взрыве на полигоне минобороны Армении

Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Арестованные армянские архиепископы объявят голодовку

Армения выразила желание стать членом ШОС

Дело о скандальном «приеме» Пашиняна в Сюнике отправлено в суд

Военные пострадали из-за взрыва мины на учениях в Армении

Последние новости

Парвиз Шахбазов провел в Вене встречи с генеральными секретарями ОПЕК, ФСЭГ и египетским коллегой - ФОТО

Сегодня, 22:00

Жара унесла жизни 2300 человек в Европе за 10 дней

Сегодня, 21:40

Гендиректор платформы X ушла в отставку

Сегодня, 21:20

Глава азербайджанской диаспоры в Москве депортируется из России

Сегодня, 21:00

В конце июля пройдет Габалинский международный музыкальный фестиваль

Сегодня, 20:40

Между Азербайджаном и Таджикистаном подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере текстильной промышленности

Сегодня, 20:22

В Армении арестован депутат от оппозиции

Сегодня, 20:03

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются сильные ливни и град

Сегодня, 19:45

Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня в Газе

Сегодня, 19:32

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова официально принят в члены ESSMA

Сегодня, 19:15

Cтартует процесс электронного приема документов для перевода студентов вузов и ссузов

Сегодня, 19:00

В селах Агдере и Ходжалы ведутся ускоренные строительно-восстановительные работы

Сегодня, 18:45

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Годовалый Вюсал Горхмазлы перенес тяжелейшую операцию, а семья не имеет средств на ее оплату

Сегодня, 18:30

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов

Сегодня, 18:16

​​​​​​​Рэперша Ася Ализаде выступит на DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Ватикан вновь заявил о готовности принять переговоры России и Украины

Сегодня, 17:45

«Россия, заткнись!»: В Иреване требуют закрыть российские каналы и Sputnik Армения - ВИДЕО

Сегодня, 17:26

По инициативе Фонда Возрождения Карабаха состоялся очередной благотворительный концерт «Карабахская ночь» - ФОТО

Сегодня, 17:23

Драки в парламенте и аресты депутатов, обыски и война с церковниками: Что происходит в Армении?

Сегодня, 17:19

Трагедия на дороге Баку-Газах: водитель сбил мать с дочкой

Сегодня, 17:07
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45