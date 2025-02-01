Названы подробности аварии с летальным исходом в Габале - ОБНОВЛЕНО

Один из участников дорожно-транспортного происшествия в селе Товля Габалинского района, в результате которого один человек погиб, а четверо пострадали, не имел водительских прав.

Как передает Report, об этом говорится в информации Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Согласно предварительной версии, водитель автомобиля "ВАЗ-2101" Агасиф Гарибли не имел водительских прав и управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. По его итогам будет дана правовая оценка случившемуся", - отметили в управлении.

10:35

В селе Тевля Габалинского района вчера вечером, около 20 часов, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, столкнулись автомобили марки ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101.

В результате аварии пассажир первого автомобиля, 66-летний Эхсан Керимов, скончался на месте от полученных травм. Еще два человека — 48-летний Муслим Солтанов и 56-летний водитель Эмин Мушдагов — получили ранения. Пострадали также водитель второго автомобиля, 30-летний Акасиб Гараибли, и его 22-летний пассажир Эльнур Джабраилов.

По информации пресс-службы МВД, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование.