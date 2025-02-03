Будет ли «Нимесил» запрещен в Азербайджане? – Официальный ответ

Недавно зарубежные СМИ сообщили о запрете препарата «Нимесил» в США и Европе из-за многочисленных побочных эффектов.

Среди них упоминаются повреждения слизистой оболочки, стенок желудка, разрушение печени из-за токсичности, а также возможные жжения в желудке и даже кровотечения.

Возникает вопрос: может ли данный препарат быть запрещен в Азербайджане?

С этим запросом редакция Oxu.az обратилась в Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения, передает 1news.az.

Как сообщили в пресс-службе ЦАЭ, решение о запрете или ограничении препаратов, содержащих нимесулид, зависит от подходов, принятых в каждой стране.

«В таких странах, как США и Австралия, принято снимать с рынка препараты с высокими рисками. В Турции, России, Украине и Беларуси же применяют стратегию ограничений, если риски можно контролировать. Несмотря на то, что в некоторых странах, таких как США, использование нимесулида ограничено или запрещено, в Италии, Турции, России, Украине, Беларуси, Грузии и Казахстане разрешено. В Азербайджане лекарства с нимесулидом зарегистрированы с учетом всех рекомендаций и при соблюдении мер фармаконадзора», — пояснили в Центре.

В ведомстве добавили, что для управления риском гепатотоксичности в инструкции по применению препаратов с нимесулидом была включена информация, позволяющая минимизировать риски повреждения печени и других побочных эффектов.

«Следует отметить, что препараты с нимесулидом не применяются для лечения хронических заболеваний. Они предназначены для краткосрочного устранения боли, зарегистрированы с ограниченными показаниями и с учетом риска печеночной токсичности. Эти лекарства отпускаются только по рецепту врача и могут использоваться не более 15 дней», — уточнили в ЦАЭ.

Центр также подчеркнул, что в Азербайджане применение препаратов с нимесулидом возможно лишь при оценке врачом соотношения польза/риск.

«Системы «Электронный рецепт» и «Отслеживание и мониторинг лекарственных средств» играют важную роль в контроле за назначением таких препаратов. Это помогает предотвратить злоупотребления и способствует рациональному использованию лекарств», — добавили в ведомстве.

Гражданам также напомнили, что по вопросам, связанным с частными медицинскими учреждениями и аптеками, можно обращаться через систему «единого окна» ЦАЭ, «горячую линию», электронную почту или сайт. В таких случаях проводится расследование и при необходимости принимается решение о проведении внеплановой проверки.