Проверка на предприятии по переработке воды в Баку выявила недостатки - ФОТО

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на предприятии по переработке бутилированной воды, принадлежащем физическому лицу Намику Салим оглу Юсифову и расположенном по адресу: город Баку, улица Г.Мирзоева, 1069, были выявлены серьезные нарушения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на информацию, распространенную Агентством, выяснилось, что предприятие работало без регистрации безопасности пищевой продукции. Кроме того, нарушалась технологическая последовательность переработки, мойка упаковочных материалов осуществлялась кустарным методом, а на 19-литровой таре с товарным знаком "Ханбулаг" отсутствовала дата производства.

В связи с данными нарушениями был составлен административный протокол в отношении физического лица, а деятельность предприятия приостановлена.