Бывший депутат вышел на свободу

Бывший депутат Эльданиз Салимов вышел на свободу после окончания отбывания наказания в исправительном учреждении №10 Пенитенциарной службы Министерства юстиции, сообщает Report.

Уголовное дело в отношении депутата было возбуждено Генпрокуратурой в июле 2021 года на основании жалобы на избиение им в одном из ресторанов Хачмаза сотрудника полиции Заура Мирзалиева.

Эльданизу Салимову было предъявлено обвинение по статье 309.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК. В парламент было направлено представление об отмене депутатской неприкосновенности. 27 декабря 2021 года решением Сумгайытского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.