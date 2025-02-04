Баку остаётся лидером среди туристических направлений Азербайджана

В 2024 году более 80% туристов, приехавших в Азербайджан, предпочли город Баку – это означает, что из каждых 10 туристов, приехавших в страну, менее 2-х отправляются за пределы Баку, в регионы.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее:

«Так, в прошлом году 81,4% ночевок иностранных туристов пришлось на Баку. Вторым по популярности районом у туристов стал Гусар. 4,6% всех туристов, посетивших Азербайджан, остались в этом районе. 4,4% иностранных туристов выбрали Габалу, 3,9% - Нафталан, 3,2% - Губу, 0,6% - Шабран, а 1,9% предпочли отели в других городах и районах».

В.Байрамов отметил, что регионы снова проигрывают столичным отелям в привлечении иностранных туристов: «Учитывая инфраструктуру столицы, это можно воспринять как норму, однако большое различие в количестве ночевок в регионах привлекает внимание. К сожалению, регионы всё ещё не могут полностью раскрыть свой туристический потенциал, что создаёт трудности в привлечении иностранных туристов. С другой стороны, в большинстве районов цены на туристические услуги остаются высокими, а качество всё ещё отстаёт от стандартов».

По словам Вугара Байрамова, количество ночевок иностранных туристов в 2024 году увеличилось на 26,0% по сравнению с 2023 годом, составив 2 миллиона 348 тысяч: «Это составляет 54,8% от общего числа ночевок. Из общего числа ночевок 19,6% пришлось на Индию, 13,1% - на Россию, 7,8% - на Саудовскую Аравию, 7,3% - на Турцию, 5,9% - на Объединенные Арабские Эмираты, 3,8% - на США, 2,8% - на Казахстан, 2,8% - на Кувейт, 2,6% - на Пакистан, 2,4% - на Великобританию, 2,4% - на Израиль, 2,2% - на Узбекистан, 2,1% - на Китай, 1,4% - на Германию, 1,0% - на Италию, 1,0% - на Грузию, а 21,8% - на граждан других стран».