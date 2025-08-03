На YouTube запретят регистрироваться детям младше 16 лет
Правительство Австралии обязало YouTube ввести запрет на регистрацию аккаунтов для детей младше 16 лет.
Об этом сообщает издание CNN. Правительство объявило, что на YouTube, принадлежащий материнской компании Google — Alphabet, будут распространяться те же правила, что и на другие ведущие платформы, включая Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и X. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу в декабре этого года.
Согласно нововведениям, социальные сети будут нести ответственность за непредотвращение создания аккаунтов детьми до 16 лет. В случае несоблюдения требований платформам грозит штраф в размере почти 50 миллионов австралийских долларов (примерно 32 миллиона долларов США).
Представитель YouTube выразил разочарование решением властей, отметив, что оно отменяет «четкое публичное обязательство» правительства рассматривать платформу как образовательный инструмент. В компании сообщили, что изучат дальнейшие шаги и продолжат диалог с правительством. Запрет не коснется сервиса YouTube Kids, поскольку он не позволяет пользователям загружать видео и оставлять комментарии.
Министр связи Австралии Аника Уэллс сравнила новые меры с обучением детей плаванию в безопасной среде, а не в открытом океане с акулами и сильными течениями. Она подчеркнула, что правительство не намерено поддаваться на юридические угрозы, поскольку речь идет о благополучии австралийских детей.
Решение включить YouTube в список было принято после публикации исследования независимого онлайн-регулятора Австралии, eSafety Commission. Опрос показал, что 37% детей сталкивались с вредоносным контентом на этой платформе. К такому контенту относятся сексистские и ненавистнические материалы, опасные онлайн-челленджи, видео с драками, а также контент, пропагандирующий нездоровые пищевые привычки.
Выступая в парламенте, Уэллс заявила, что YouTube использует те же «убеждающие технологии дизайна», что и другие соцсети, такие как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение и алгоритмическая лента. По ее словам, у детей нет шансов противостоять этим механизмам, поэтому платформа не должна иметь особых привилегий.
Правительство также проводило испытания технологий верификации возраста. Предварительный отчет показал, что проверка возраста может быть проведена эффективно и с соблюдением конфиденциальности, однако универсального и на 100% надежного решения пока не существует. Отчет также выявил, что некоторые платформы собирают избыточные данные пользователей, что создает риски для конфиденциальности.
В свою очередь, платформы активно сопротивляются запрету. Например, TikTok запустил в Австралии рекламную кампанию, позиционируя себя как образовательный ресурс. YouTube же уже анонсировал новые меры для защиты детей: в США уже тестируется система на базе ИИ, которая определяет возраст пользователя по косвенным признакам, таким как история поиска и просмотров, и автоматически активирует защитные функции для несовершеннолетних.
Источник: Gazeta.Ru