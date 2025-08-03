 На YouTube запретят регистрироваться детям младше 16 лет | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

На YouTube запретят регистрироваться детям младше 16 лет

First News Media16:02 - Сегодня
На YouTube запретят регистрироваться детям младше 16 лет

Правительство Австралии обязало YouTube ввести запрет на регистрацию аккаунтов для детей младше 16 лет.

Об этом сообщает издание CNN. Правительство объявило, что на YouTube, принадлежащий материнской компании Google — Alphabet, будут распространяться те же правила, что и на другие ведущие платформы, включая Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и X. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу в декабре этого года.

Согласно нововведениям, социальные сети будут нести ответственность за непредотвращение создания аккаунтов детьми до 16 лет. В случае несоблюдения требований платформам грозит штраф в размере почти 50 миллионов австралийских долларов (примерно 32 миллиона долларов США).

Представитель YouTube выразил разочарование решением властей, отметив, что оно отменяет «четкое публичное обязательство» правительства рассматривать платформу как образовательный инструмент. В компании сообщили, что изучат дальнейшие шаги и продолжат диалог с правительством. Запрет не коснется сервиса YouTube Kids, поскольку он не позволяет пользователям загружать видео и оставлять комментарии.

Министр связи Австралии Аника Уэллс сравнила новые меры с обучением детей плаванию в безопасной среде, а не в открытом океане с акулами и сильными течениями. Она подчеркнула, что правительство не намерено поддаваться на юридические угрозы, поскольку речь идет о благополучии австралийских детей.

Решение включить YouTube в список было принято после публикации исследования независимого онлайн-регулятора Австралии, eSafety Commission. Опрос показал, что 37% детей сталкивались с вредоносным контентом на этой платформе. К такому контенту относятся сексистские и ненавистнические материалы, опасные онлайн-челленджи, видео с драками, а также контент, пропагандирующий нездоровые пищевые привычки.

Выступая в парламенте, Уэллс заявила, что YouTube использует те же «убеждающие технологии дизайна», что и другие соцсети, такие как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение и алгоритмическая лента. По ее словам, у детей нет шансов противостоять этим механизмам, поэтому платформа не должна иметь особых привилегий.

Правительство также проводило испытания технологий верификации возраста. Предварительный отчет показал, что проверка возраста может быть проведена эффективно и с соблюдением конфиденциальности, однако универсального и на 100% надежного решения пока не существует. Отчет также выявил, что некоторые платформы собирают избыточные данные пользователей, что создает риски для конфиденциальности.

В свою очередь, платформы активно сопротивляются запрету. Например, TikTok запустил в Австралии рекламную кампанию, позиционируя себя как образовательный ресурс. YouTube же уже анонсировал новые меры для защиты детей: в США уже тестируется система на базе ИИ, которая определяет возраст пользователя по косвенным признакам, таким как история поиска и просмотров, и автоматически активирует защитные функции для несовершеннолетних.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
280

Актуально

Мнение

Азербайджан открывает ближневосточную главу своей энергетической политики

Общество

Жаркая погода сохранится до 8 августа

Общество

Обнародован прогноз погоды на понедельник

Общество

Скончался народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев

В мире

Почти три тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья выявили в Китае

Страны ОПЕК+ увеличат в сентябре добычу нефти

Найдены новые маркеры редкого рака крови

На YouTube запретят регистрироваться детям младше 16 лет

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Зеленский по просьбе жены сменил одежду в военном стиле на костюм

В США захотели купить у России Командорские острова - Москва отреагировала

Трамп посоветовал Медведеву следить за своими словами

Одобрена первая в мире вакцина против ВИЧ

Последние новости

Почти три тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья выявили в Китае

Сегодня, 18:00

Страны ОПЕК+ увеличат в сентябре добычу нефти

Сегодня, 17:28

Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на первой Аллее почетного захоронения

Сегодня, 17:03

Найдены новые маркеры редкого рака крови

Сегодня, 16:41

Жаркая погода сохранится до 8 августа

Сегодня, 16:19

На YouTube запретят регистрироваться детям младше 16 лет

Сегодня, 16:02

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Обнародован прогноз погоды на понедельник

Сегодня, 14:42

Трамп обвинил лидера демократов в сенате в шантаже и послал его «к черту»

Сегодня, 14:09

Скончался народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев

Сегодня, 13:42

Tesla обязали выплатить владельцу электромобиля сотни миллионов долларов за страшное ДТП

Сегодня, 12:51

Ректор турецкого вуза: Начало поставок азербайджанского газа в Сирию – важная веха в энергетической политике региона

Сегодня, 12:15

В Астаре изъято более 100 килограммов марихуаны

Сегодня, 11:50

В Азербайджане сохраняется жаркая погода

Сегодня, 11:30

У берегов Камчатки зафиксировали афтершок магнитудой 6,8

Сегодня, 11:16

Месси получил травму, покинув поле уже на 11-й минуте матча

Сегодня, 10:29

ГЭЦ Азербайджана проведет тестовый экзамен по музыкальной литературе

Сегодня, 09:56

Казахстанец, подаривший три розы в целлофане Дженнифер Лопес, объяснил свой поступок - ФОТО

Сегодня, 09:24

Натали Алексанян - Саргсяну и Ко: Так кто же на самом деле проводил культурный геноцид в Карабахе?

Сегодня, 09:13

В Баку отметили День национального кино - ФОТО

02 / 08 / 2025, 23:59
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45