Никита Михалков: от признания к презрению

В истории кинематографа есть имя Никиты Михалкова, известного советского режиссёра и продюсера, автора действительно потрясающих фильмов. Да и актёр он, действительно, выдающийся. Но, увы, всё это ушло в прошлое вместе с СССР.

Сегодня Михалков, на склоне лет, переродился в отчаянного пропагандиста — почище Соловьёва, и вроде бы «крутого» националиста, всеми фибрами ненавидящего всё и всех за пределами так называемого «русского мира». По его мнению, «вассалы» — казахи, узбеки, таджики, киргизы, татары, туркмены — должны кланяться России в знак благодарности и преданности.

На особом месте — азербайджанцы. Да, как же так — как посмели!

Как же его прорвало в последнем выпуске «Бесогона»!

Вся годами копившаяся ненависть к успехам нашего народа вылилась в поток бреда, лжи, грязи и мракобесия. Мы, по его словам, — неблагодарный народ, забывший хотя бы то, сколько студентов получили «бесплатное» образование в СССР и России.

Смешно, по сути. Комментировать нечего.

Неблагодарность и забывчивость — это нехорошо.

Смею напомнить, Никита Сергеевич, вы сами многое забыли. Наверное, не хотите вспоминать, что именно благодаря таланту и гению Рустама Ибрагимбекова вы сняли свои самые успешные фильмы, получившие множество кинематографических наград.

Вот ссылка из интернета:

«Основа творческих отношений Ибрагимбекова с режиссёром Никитой Михалковым была заложена в начале 1970-х годов, когда Михалков снял свой первый фильм “Спокойный день в конце войны” по сценарию Ибрагимбекова.

Результатом их творческого содружества стал целый ряд получивших международное признание работ:

* “Урга. Территория любви” — удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля “Золотой лев”, Государственной премии Российской Федерации;

* “Утомлённые солнцем” — картина, получившая “Оскар” за лучший иностранный фильм, Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, Государственную премию Российской Федерации.

* “Сибирский цирюльник” — также получивший Государственную премию.»

Вы забыли, как почти каждый год приезжали в Азербайджан, восхваляя наш народ и его руководство. Это продолжалось до тех пор, пока дружба с Рустамом Ибрагимбековым оставалась опорой вашего творчества.

Пришло время — Ибрагимбеков прекратил с вами все отношения.

Возможно, именно тогда и раскрылась ваша истинная сущность.

Как точно было сказано в одной из программ “Ходорковский LIVE”: «…от гения до безумия!»

Утомлённый исламофобией и приспособленчеством, Никита Михалков своё место под солнцем проиграл.

Автор: Азер Джавад Алиев

Статья отражает точку зрения автора