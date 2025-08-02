Никита Михалков: от признания к презрению
В истории кинематографа есть имя Никиты Михалкова, известного советского режиссёра и продюсера, автора действительно потрясающих фильмов. Да и актёр он, действительно, выдающийся. Но, увы, всё это ушло в прошлое вместе с СССР.
Сегодня Михалков, на склоне лет, переродился в отчаянного пропагандиста — почище Соловьёва, и вроде бы «крутого» националиста, всеми фибрами ненавидящего всё и всех за пределами так называемого «русского мира». По его мнению, «вассалы» — казахи, узбеки, таджики, киргизы, татары, туркмены — должны кланяться России в знак благодарности и преданности.
На особом месте — азербайджанцы. Да, как же так — как посмели!
Как же его прорвало в последнем выпуске «Бесогона»!
Вся годами копившаяся ненависть к успехам нашего народа вылилась в поток бреда, лжи, грязи и мракобесия. Мы, по его словам, — неблагодарный народ, забывший хотя бы то, сколько студентов получили «бесплатное» образование в СССР и России.
Смешно, по сути. Комментировать нечего.
Неблагодарность и забывчивость — это нехорошо.
Смею напомнить, Никита Сергеевич, вы сами многое забыли. Наверное, не хотите вспоминать, что именно благодаря таланту и гению Рустама Ибрагимбекова вы сняли свои самые успешные фильмы, получившие множество кинематографических наград.
Вот ссылка из интернета:
«Основа творческих отношений Ибрагимбекова с режиссёром Никитой Михалковым была заложена в начале 1970-х годов, когда Михалков снял свой первый фильм “Спокойный день в конце войны” по сценарию Ибрагимбекова.
Результатом их творческого содружества стал целый ряд получивших международное признание работ:
* “Урга. Территория любви” — удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля “Золотой лев”, Государственной премии Российской Федерации;
* “Утомлённые солнцем” — картина, получившая “Оскар” за лучший иностранный фильм, Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, Государственную премию Российской Федерации.
* “Сибирский цирюльник” — также получивший Государственную премию.»
Вы забыли, как почти каждый год приезжали в Азербайджан, восхваляя наш народ и его руководство. Это продолжалось до тех пор, пока дружба с Рустамом Ибрагимбековым оставалась опорой вашего творчества.
Пришло время — Ибрагимбеков прекратил с вами все отношения.
Возможно, именно тогда и раскрылась ваша истинная сущность.
Как точно было сказано в одной из программ “Ходорковский LIVE”: «…от гения до безумия!»
Утомлённый исламофобией и приспособленчеством, Никита Михалков своё место под солнцем проиграл.
Автор: Азер Джавад Алиев
Статья отражает точку зрения автора