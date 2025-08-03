Трамп обвинил лидера демократов в сенате в шантаже и послал его «к черту»

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер «потребовал свыше $1 млрд» за утверждение кандидатур некоторых высших чиновников, которые были предложены Республиканской партией, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома назвал этот инцидент «политическим шантажом».

«Это возмутительное и беспрецедентное требование, и если Республиканская партия его примет, это будет позором. Передайте Шумеру, находящемуся под огромным давлением со стороны своей же партии — радикальных левых сумасшедших, — чтобы он шел к черту!» — написал Трамп.

Источник: Gazeta.Ru