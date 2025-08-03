ГЭЦ Азербайджана проведет тестовый экзамен по музыкальной литературе

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет тестовый экзамен по предмету Музыкальная литература.

В экзамене предусматривается участие 111 абитуриентов в Баку и трех в Нахчыване.

На экзамене абитуриентам будут представлены 30 тестовых заданий закрытого типа, из них 10 включают определение музыкальных образцов, а 20 заданий охватывают проверку знаний о жизни и творчестве азербайджанских, западноевропейских и русских композиторов, а также о различных художественных стилях и периодах. Оценивание проводится по 10-балльной шкале.

Экзамен начнется в 16:00 и продлится один час. Участники должны прибыть в здание экзамена в указанное в пропуске время. Абитуриенты, прибывая на экзамен, должны иметь при себе пропуск на экзамен, оригинал удостоверения личности (иностранные граждане и лица без гражданства – вид на жительство, лица со статусом беженца и их семьи – удостоверение беженца).

Запрещается приносить в здание экзамена и использовать мобильные телефоны, умные часы и другие средства связи, калькуляторы и другие электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, сумки, справочники, внешние запоминающие устройства.

Источник: Report