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Tesla обязали выплатить владельцу электромобиля сотни миллионов долларов за страшное ДТП

First News Media12:51 - Сегодня
Tesla обязали выплатить владельцу электромобиля сотни миллионов долларов за страшное ДТП

Суд присяжных обязал компанию Tesla выплатить $243 млн семье погибшей в ДТП с участием электромобиля автопроизводителя женщины и ее партнеру.

Присяжные признали Tesla частично виновной в смертельной аварии из-за несовершенства системы автопилота электромобиля. Об этом сообщает издание SkyNews.

Трагедия произошла в 2019 году в Ки-Ларго, Флорида, когда 22-летняя Нэйбел Бенавидес Леон вместе со своим бойфрендом Диллоном Ангуло наблюдала за звездами. Внезапно их сбил электромобиль Tesla Model S, двигавшийся на автопилоте. От удара Нэйбел отлетела на 22 метра, ее тело позже нашли в лесистой местности. Диллон Ангуло получил серьезные травмы.

Присяжные пришли к выводу, что вину за происшествие нельзя полностью возлагать на водителя автомобиля, Джорджа Макги, который признался, что был отвлечен своим телефоном незадолго до столкновения. Макги ранее достиг отдельного соглашения с семьями пострадавших в рамках другого судебного разбирательства.

Адвокат пострадавших, Бретт Шрайбер, прокомментировал вердикт: «Tesla разработала автопилот только для автомагистралей с контролируемым доступом, но сознательно не стала ограничивать его использование в других местах, при этом Илон Маск заявлял миру, что автопилот водит лучше человека. Сегодняшний вердикт представляет собой справедливость для трагической смерти Нэйбел и пожизненных травм Диллона».

Компания Tesla и ее глава Илон Маск уже заявили о намерении обжаловать приговор, назвав его «неверным» и «шагом назад для безопасности автомобилей». В заявлении Tesla говорится, что вердикт «поставит под угрозу усилия Tesla и всей отрасли по разработке и внедрению технологий спасения жизней».

Tesla утверждала, что единственным виновником аварии был Макги, который потянулся за упавшим телефоном, когда его Model S пронеслась через перекресток в Ки-Ларго на скорости около 100 км/ч, проигнорировав знак «стоп» и красный свет светофора. По словам истцов, водитель не получил предупреждений от системы, и автопилот должен был предупредить водителя и затормозить до столкновения.

«Чтобы было ясно, ни один автомобиль в 2019 году, и ни один сегодня, не смог бы предотвратить эту аварию, — заявили в Tesla. — Речь никогда не шла об автопилоте; это была выдумка адвокатов истцов, обвиняющих машину, в то время как водитель с первого дня признал и принял на себя ответственность».

Источник: Gazeta.Ru

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