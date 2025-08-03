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Натали Алексанян - Саргсяну и Ко: Так кто же на самом деле проводил культурный геноцид в Карабахе?

First News Media09:13 - Сегодня
Натали Алексанян - Саргсяну и Ко: Так кто же на самом деле проводил культурный геноцид в Карабахе?

Армянская журналистка Натали Алексанян выступила с жёстким текстом, адресованным представителям так называемого карабахского клана — политической группы, десятилетиями доминировавшей в Армении и ассоциируемой с именами Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и их окружения.

В своей публикации она задаёт резкий, но закономерный вопрос: когда вы сами заговорите о том, что сделали с азербайджанским культурным наследием в Шуше? Алексанян обвиняет эту группу в варварском уничтожении памятников Бюльбюлю (Муртузе Мамедову) и Хуршидбану Натаван, которые были демонтированы и вывезены в Ереван как трофеи, а затем — возвращены только под давлением, спустя годы.

На фоне громких заявлений о якобы «уничтожении армянского искусства», автор текста развенчивает двойные стандарты, напоминая о реальных фактах культурного геноцида, инициированного именно этим политическим классом. Она подчёркивает: для них Айвазовский (памятник которого, незаконно установленный в годы оккупации, был недавно демонтирован) становится символом только тогда, когда это выгодно, а такие фигуры, как Бюльбюль, игнорируются — потому что не вписываются в их миф о “своей” культуре.

Ниже приводим текст Натали Алексанян без изменений.

Недавно слушала одного известного комментатора — имя называть не буду, хочется верить, что он был просто в замешательстве или не до конца понимал, о чём говорит. Но когда он с уверенностью утверждает, будто демонтаж памятника Айвазовскому — агенту русского влияния — это преступление, у меня возникает закономерный вопрос: а когда вы сами признаете, что сделали в Шуше?

Когда вы расскажете, что своими руками уничтожили памятники Бюльбюлю (Муртузе Мамедову) и Хуршидбану Натаван — азербайджанской поэтессе?

Когда ответите за то, что эти памятники не просто осквернили — их растоптали, демонтировали и увезли в Ереван как военные трофеи?

А потом годами издевались над их памятью — пока ваши позиции не начали слабеть, и только тогда решили их вернуть.

Так кто же, в конце концов, разрушитель памятников?

Кто на самом деле проводил культурный геноцид?

Кто десятилетиями жил в собственной лжи — и теперь громко кричит, что «азербайджанцы уничтожают наше искусство»?

Каждый разрушенный монумент, каждый стёртый след культуры будет вам напоминанием о том, как вы, представители карабахского клана, подвергли деградации целый регион — разрушив не только культуру, но и мораль.

Айвазовский стал для вас “святым” лишь тогда, когда вы почувствовали в этом политическую выгоду.

А вот Бюльбюль для вас никогда не был человеком. Потому что он был не “ваш”. Он не говорил по-русски. Он не пел гимны всей этой лжи. Он был голосом своей культуры и своего народа — и именно это вам мешало.

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