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В Баку отметили День национального кино - ФОТО

First News Media23:59 - 02 / 08 / 2025
В Баку отметили День национального кино - ФОТО

В Киноцентре Низами 2 августа состоялось мероприятие, организованное Министерством культуры по случаю 127-летия азербайджанского кинематографа и Дня азербайджанского кино.

В мероприятии приняли участие деятели культуры, представители кинематографического сообщества и поклонники киноискусства.

Выступая на мероприятии, заместитель министра культуры Саадат Юсифова отметила, что азербайджанский кинематограф, зародившийся одновременно с мировым, прошел значительный путь развития. За эти годы он пережил множество взлетов и падений, прошел через различные трансформации, однако всегда оставался верен национальным традициям и высоким духовным ценностям.

«Общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко ценил идеологическое значение кинематографа, всячески поддерживая развитие киноиндустрии и проявляя особую заботу о ее представителях. Сегодня эта политика успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Ярким примером этому служит награждение деятелей кино высокими государственными наградами, что демонстрирует постоянное внимание главы государства к кинематографии», — подчеркнула С. Юсифова.

Она также отметила, что в 2023-2025 годах на развитие киноотрасли было выделено в общей сложности 15,9 миллиона манатов. Завершена работа над 35 фильмами, еще 31 фильм находится на стадии производства.

С.Юсифова подчеркнула, что в настоящее время также планируется реализация проекта кинопарка, который будет действовать на базе киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Проект предусматривается реализовать на основе принципа государственно-частного партнерства.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджана, Народный артист Расим Балаев рассказал о развитии отечественного кинематографа, подчеркнув, что в последние годы национальное кино вступило в новый этап развития, сопровождаемый особой заботой о кинематографистах. Он также поздравил коллег с профессиональным праздником и пожелал им творческих успехов.

Генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов в своем выступлении отметил, что одной из главных задач агентства, действующего при Министерстве культуры, является всестороннее развитие отечественной киноиндустрии как с художественной, так и с производственной точки зрения.

«Сегодня мы стремимся построить полноценную экосистему, в рамках которой могли бы формироваться и развиваться новые участники киноотрасли. Под участниками мы подразумеваем как государственные учреждения, так и представителей неправительственного и частного секторов, творческих людей и профессиональные учреждения. Взаимодействие этих участников позволит создать устойчивую среду и добиться высоких результатов», — подчеркнул Р.Азизов.

Он также сообщил, что по поручению министра культуры Адиля Керимли с 1 сентября начнется прием заявок на новый конкурс по производству фильмов.

Рашад Азизов добавил, что в этом году Агентство кино планирует реализацию ряда ключевых инициатив, в том числе проведение кинофестиваля Baku Cinema Breeze, а также традиционную поддержку пяти других кинофестивалей.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный проекту Baku Cinema Breeze.

Далее состоялась церемония награждения деятелей кино, внесших значительный вклад в развитие и популяризацию азербайджанского кинематографа.

Лауреатами традиционной премии Союза кинематографистов Азербайджана за 2025 год стали художник Сабухи Атабабаев, оператор Даниэль Гулиев, режиссер Парвиз Гасанов, кинопродюсер Фехруз Шамиев, а также известный актер Фахреддин Манафов.

Затем в рамках мероприятия были объявлены имена победителей конкурса сценариев полнометражного художественного фильма «Я – женщина», организованного Союзом кинематографистов Азербайджана.

В продолжение мероприятия состоялся премьерный показ короткометражных художественных фильмов:

«С любовью с Ориона» (режиссер Рафик Гаджиев), «Падший ангел» (режиссер Эльмар Фарзали), «Живи долго» (режиссер Самир Керимоглу).

Отметим, что День азербайджанского кино берет свое начало со 2 августа 1898 года, когда в Баку состоялся массовый показ первых киносюжетов.

Распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года 2 августа был объявлен Днем азербайджанского кино.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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