Казахстанец, подаривший три розы в целлофане Дженнифер Лопес, объяснил свой поступок - ФОТО

Мадияр Мулдашев, ставший героем соцсетей после того, как подарил Дженнифер Лопес три красные розы на концерте в Астане, объяснил свой поступок и предложил поклонникам певицы устроить флешмоб, сообщает Zakon.kz.

Сообщение он 2 августа опубликовал в Threads.

"Читаю тредс и все обсуждают эти три розы, которые я подарил", – написал Мулдашев.

По его словам, он осознанно выбрал небольшой букет, чтобы не повредить его в толпе: "В борьбе за первый ряд нормальный букет бы не пережил. А с маленьким – удобно: тонкий, легкий, выдержал 8 часов на улице и 4 часа в зале".

Мадияр пошутил, что теперь каждый может дарить любимой всего пять роз, ссылаясь на то, что "Джей Ло была рада и трем". Ему удалось на концерте сделать селфи со звездой.

Он также предложил поклонникам певицы принести с собой три розы в целлофане на ее следующий концерт в Алматы.

"Представьте, в каком она будет шоке", – добавил он.

Выступление американской звезды Дженнифер Лопес в Астане состоялось в пятницу, 1 августа.

Источник: zakon.kz