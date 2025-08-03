Скончался народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.

Как сообщили в Министерстве культуры, 3 августа 2025 года в возрасте 82 лет скончался выдающийся прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель (1998), кавалер ордена «Истиглал» (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев.

Эльчин Эфендиев родился 13 мая 1943 года в Баку. Свою творческую деятельность он начал в 1960-х годах и был одним из ведущих представителей литературного поколения шестидесятников, занявшего особое место в азербайджанской литературе. Писатель привнес в национальную литературу новую атмосферу, новые ценности и средства художественного выражения, ему принадлежит исключительная роль в развитии литературной среды.

Его прозаические произведения – рассказы и повести переведены и изданы в десятках зарубежных стран, сыграв важную роль в пропаганде азербайджанской литературы на международном уровне. Эльчин Эфендиев был одной из самых известных фигур, достойно представлявших нашу национальную литературу за рубежом. Романы, повести, пьесы и научно-критические труды занимают особое место в богатом творчестве Эльчина Эфендиева. Его произведения «Махмуд и Марьям», «Белый верблюд», «Голова», «Знаменосцы» вошли в золотой фонд азербайджанской литературы. Писатель отличился также плодотворной деятельностью в области драматургии, постановки по его произведениям занимает широкое место в репертуаре как отечественных, так и зарубежных театров.

Эльчин Эфендиев имеет значительные заслуги в развитии азербайджанской государственности и культуры не только как писатель, но и как общественно-политический деятель. Он сыграл важную роль в общественно-политической и культурной жизни страны, занимая с 1993 по 2018 год пост заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики. В то же время, будучи председателем общества «Вэтэн» в конце 1980-х годов, он внес неоценимый вклад в укрепление единства азербайджанцев, проживающих за рубежом, их связей с исторической родиной, становление диаспорского движения.

За исключительные заслуги перед азербайджанской литературой и культурой был награжден орденом «Истиглал» и другими высокими государственными наградами.

«Министерство культуры выражает скорбь в связи с кончиной Эльчина Эфендиева и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного. Его богатое наследие и большие заслуги навсегда останутся в памяти нашего народа», – говорится в заявлении Минкультуры.