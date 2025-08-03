В Астаре изъято более 100 килограммов марихуаны

Сотрудники Астаринского таможенного управления выявили и изъяли крупную партию наркотических средств в результате проведения комплекса оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета, на таможенном посту «Юг-Астара» транспортное средство, следовавшее транзитом по территории Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию с грузом "перец", было подвергнуто тщательной проверке с привлечением служебной собаки.

В ходе досмотра из нижней части ящиков с перцем были извлечены 154 прямоугольных свертка, скрытых под слоем товара. Общий вес изъятой марихуаны составил примерно 103 кг 395 г.

По факту ведется расследование.

Источник: Report