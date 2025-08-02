Умер участник группы The Rolling Stones

Участник группы The Rolling Stones Леонардо «Флако» Хименес умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает National World.

Уточняется, что артист ушел из жизни 31 июля в окружении семьи.

У шестикратного лауреата премии «Грэмми» были проблемы со здоровьем, несколько месяцев назад его госпитализировали.

По словам сына певца, последними словами его отца были: «Я так устал».

Хименес родился 11 марта 1939 года в американском городе Сан-Антонио. Его прозвище «Флако» означает «тощий». Он начал выступать в возрасте семи лет вместе со своим отцом.

Среди большого числа знаменитостей, с которыми работал Хименес, — Боб Дилан и The Rolling Stones (двадцатый студийный альбом коллектива — Voodoo Lounge).

Его музыка была использована в саундтреках нескольких фильмов и сериалов, в частности, в картине «Константин: Повелитель тьмы».

Источник: Gazeta.Ru